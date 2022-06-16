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Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
5.0
1
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
    Арт. X13190517101
    5.0
    1
    Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
    Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
    Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
      Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
      Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
      Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC

      Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13190517101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		100
      Производительность, г/мин
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Dremel 930 – клеевой пистолет с двумя температурными режимами. Идеально подходит для отделки обычных и чувствительных к нагреву материалов. В комплект входят прозрачные и цветные клеевые стержни, что открывает перед вами полную свободу творчества. От небольших задач по склеиванию до скульптурной лепки, от искусного декорирования емкостей до изготовления моделей и тиснения.

        Преимущества

        • Входящие в комплект цветные стержни позволяют не просто склеивать элементы, а создавать декоративные элементы, орнаменты, украшения и т.п
        • Применяйте клей на различных материалах, даже на чувствительных к нагреву, благодаря двум температурным режимам и клеевым стержням для высокой и низкой температуры
        • Контроль подтекания предотвращает случайное попадание капель клея на изделие; прецизионный наконечник позволяет выполнять точное нанесение клея
        • T-образная рукоятка обеспечивает оптимальный баланс инструмента, облегчая работу и повышая ее удобство