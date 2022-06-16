Клеевой пистолет Dremel Hobby 930 F.013.093.0JC
Арт. X13190517101
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|США
|
Мощность клеевого пистолета, Вт
|100
|
Производительность, г/мин
|5
- Dremel 930 – клеевой пистолет с двумя температурными режимами. Идеально подходит для отделки обычных и чувствительных к нагреву материалов. В комплект входят прозрачные и цветные клеевые стержни, что открывает перед вами полную свободу творчества. От небольших задач по склеиванию до скульптурной лепки, от искусного декорирования емкостей до изготовления моделей и тиснения.
Преимущества
- Входящие в комплект цветные стержни позволяют не просто склеивать элементы, а создавать декоративные элементы, орнаменты, украшения и т.п
- Применяйте клей на различных материалах, даже на чувствительных к нагреву, благодаря двум температурным режимам и клеевым стержням для высокой и низкой температуры
- Контроль подтекания предотвращает случайное попадание капель клея на изделие; прецизионный наконечник позволяет выполнять точное нанесение клея
- T-образная рукоятка обеспечивает оптимальный баланс инструмента, облегчая работу и повышая ее удобство
- Входящие в комплект цветные стержни позволяют не просто склеивать элементы, а создавать декоративные элементы, орнаменты, украшения и т.п