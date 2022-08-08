Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
Арт. О00000034995
Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
Арт. О00000034995
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электролобзик DEKO DKJS1000 063-4188 используется для распила дерева и металла. Патрубок для подключения пылесоса способствует сохранению чистоты рабочего места. Подошва может наклоняться до 45 градусов.
Преимущества
- Наличие трех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
- Лазер для достижения более точных пропилов
- Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила
- К патрубку лобзика DEKO DKJS1000 063-4188 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места