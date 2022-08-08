Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
    Арт. О00000034995
    5.0
    1
    Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
    Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
    Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
    Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
      Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
      Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
      Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х
      Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х

      Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034995
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электролобзик DEKO DKJS1000 063-4188 используется для распила дерева и металла. Патрубок для подключения пылесоса способствует сохранению чистоты рабочего места. Подошва может наклоняться до 45 градусов.

        Преимущества

        • Наличие трех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
        • Лазер для достижения более точных пропилов
        • Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила
        • К патрубку лобзика DEKO DKJS1000 063-4188 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места