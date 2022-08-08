Электрический лобзик Deko DKJS1000 063-4188, D Laser 1000 Вт, регулировка оборотов, лазерный указатель, с маятниковым х

Преимущества

Наличие трех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил

Лазер для достижения более точных пропилов

Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила

К патрубку лобзика DEKO DKJS1000 063-4188 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места

Электролобзик DEKO DKJS1000 063-4188 используется для распила дерева и металла. Патрубок для подключения пылесоса способствует сохранению чистоты рабочего места. Подошва может наклоняться до 45 градусов.