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Электрический триммер Huter GET-400
4.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Huter GET-400
    Арт. О00000012999
    4.0
    2
    Электрический триммер Huter GET-400
    Электрический триммер Huter GET-400
    Электрический триммер Huter GET-400
    Электрический триммер Huter GET-400
    Электрический триммер Huter GET-400
    Электрический триммер Huter GET-400
    Электрический триммер Huter GET-400
      Электрический триммер Huter GET-400
      Электрический триммер Huter GET-400
      Электрический триммер Huter GET-400
      Электрический триммер Huter GET-400
      Электрический триммер Huter GET-400
      Электрический триммер Huter GET-400
      Электрический триммер Huter GET-400

      Электрический триммер Huter GET-400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012999
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.85
      Мощность, кВт
      		0.35
      Ширина скашивания леской, см
      		24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Huter GET-400 – это универсальный и надежный инструмент для работы на небольшом приусадебном участке. Устройство обладает высокими эксплуатационными качествами и хорошей производительностью, обеспечивая оптимальную ширину скоса травы. Использование электродвигателя делает работу намного проще и безопаснее. Эргономичная ручка позволяет легко управлять инструментом вне зависимости от условий. Электрический триммер подключается к электросети при помощи кабеля длиной тридцать сантиметров, чего достаточно для обработки небольшого участка.

        Преимущества

        • Основная рукоятка с мягкими накладками
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Тихая работа
        • Регулируемая дополнительная рукоятка можно установить на удобном уровне, движение вдоль штанги
        • Прочная фиксация оборудования во время выполнения разных работ
        • Наличие защитного элемента корпуса от попадания небольшого мусора и мелких камней
        • Использование тонкой лески для резки травы – диаметр поперечного сечения составляет всего 1,2 миллиметра