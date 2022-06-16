Преимущества

Основная рукоятка с мягкими накладками

Отсутствие токсичных выхлопов

Тихая работа

Регулируемая дополнительная рукоятка можно установить на удобном уровне, движение вдоль штанги

Прочная фиксация оборудования во время выполнения разных работ

Наличие защитного элемента корпуса от попадания небольшого мусора и мелких камней

Использование тонкой лески для резки травы – диаметр поперечного сечения составляет всего 1,2 миллиметра

Электрический триммер Huter GET-400 – это универсальный и надежный инструмент для работы на небольшом приусадебном участке. Устройство обладает высокими эксплуатационными качествами и хорошей производительностью, обеспечивая оптимальную ширину скоса травы. Использование электродвигателя делает работу намного проще и безопаснее. Эргономичная ручка позволяет легко управлять инструментом вне зависимости от условий. Электрический триммер подключается к электросети при помощи кабеля длиной тридцать сантиметров, чего достаточно для обработки небольшого участка.