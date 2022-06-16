Электрический триммер Huter GET-400
Арт. О00000012999
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|1.85
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Мощность, кВт
|0.35
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Ширина скашивания леской, см
|24
- Электрический триммер Huter GET-400 – это универсальный и надежный инструмент для работы на небольшом приусадебном участке. Устройство обладает высокими эксплуатационными качествами и хорошей производительностью, обеспечивая оптимальную ширину скоса травы. Использование электродвигателя делает работу намного проще и безопаснее. Эргономичная ручка позволяет легко управлять инструментом вне зависимости от условий. Электрический триммер подключается к электросети при помощи кабеля длиной тридцать сантиметров, чего достаточно для обработки небольшого участка.
Преимущества
- Основная рукоятка с мягкими накладками
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Тихая работа
- Регулируемая дополнительная рукоятка можно установить на удобном уровне, движение вдоль штанги
- Прочная фиксация оборудования во время выполнения разных работ
- Наличие защитного элемента корпуса от попадания небольшого мусора и мелких камней
- Использование тонкой лески для резки травы – диаметр поперечного сечения составляет всего 1,2 миллиметра