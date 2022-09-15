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Генератор бензиновый Denzel DB950
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор бензиновый Denzel DB950
    Арт. mir-instrumenta_13003
    5.0
    1
    Генератор бензиновый Denzel DB950

    Генератор бензиновый Denzel DB950

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_13003
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		17
    Габариты, мм
    		380x330x330
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		0.75
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		0.65
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Генератор бензиновый 0,85 кВт DENZEL DB950 94650 - это автономная мини - электростанция, способная обеспечить электроэнергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 850 Вт, номинальная - 750 Вт. Для сравнения: современный телевизор потребляет в среднем 100 Вт/ч, энергосберегающая лампа - 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц, а так же постоянному напряжению 12 В.

      Преимущества

      • Объем заправочной емкости составляет 4,2 л. Такого количества топлива достаточно для бесперебойной работы генератора DB950 до 6 часов
      • Топливная смесь состоит из бензина и масла для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендуемой производителем масла, — 50/1
      • Запуск генератора осуществляется при помощи рукоятки
      • Генератор оборудован одной розеткой IP44 для подключения потребителей
      • Уровень шума при работе генератора не превышает 57 дБ, что соответствует уровню шума, который вырабатывает заведенный легковой автомобиль
      • Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора
      • Медные провода обмоток
      • Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО
      • На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания
      • Благодаря значительному моторесурсу, генератор DB950 в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии