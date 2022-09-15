Генератор бензиновый Denzel DB950
Арт. mir-instrumenta_13003
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|17
|
Габариты, мм
|380x330x330
|
Напряжение, В
|220
|
Стартер
|ручной
|
Мощность генератора максимальная, кВт
|0.75
|
Мощность номинальная при 220В, кВт
|0.65
|
Альтернатор
|синхронный
|
Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Генератор бензиновый 0,85 кВт DENZEL DB950 94650 - это автономная мини - электростанция, способная обеспечить электроэнергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 850 Вт, номинальная - 750 Вт. Для сравнения: современный телевизор потребляет в среднем 100 Вт/ч, энергосберегающая лампа - 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц, а так же постоянному напряжению 12 В.
Преимущества
- Объем заправочной емкости составляет 4,2 л. Такого количества топлива достаточно для бесперебойной работы генератора DB950 до 6 часов
- Топливная смесь состоит из бензина и масла для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендуемой производителем масла, — 50/1
- Запуск генератора осуществляется при помощи рукоятки
- Генератор оборудован одной розеткой IP44 для подключения потребителей
- Уровень шума при работе генератора не превышает 57 дБ, что соответствует уровню шума, который вырабатывает заведенный легковой автомобиль
- Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора
- Медные провода обмоток
- Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО
- На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания
- Благодаря значительному моторесурсу, генератор DB950 в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии