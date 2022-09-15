Генератор бензиновый Denzel DB950

Преимущества

Объем заправочной емкости составляет 4,2 л. Такого количества топлива достаточно для бесперебойной работы генератора DB950 до 6 часов

Топливная смесь состоит из бензина и масла для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендуемой производителем масла, — 50/1

Запуск генератора осуществляется при помощи рукоятки

Генератор оборудован одной розеткой IP44 для подключения потребителей

Уровень шума при работе генератора не превышает 57 дБ, что соответствует уровню шума, который вырабатывает заведенный легковой автомобиль

Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора

Медные провода обмоток

Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО

На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания

Благодаря значительному моторесурсу, генератор DB950 в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии

Генератор бензиновый 0,85 кВт DENZEL DB950 94650 - это автономная мини - электростанция, способная обеспечить электроэнергией кемпинг, мобильную торговую точку, дачный участок. Максимальная мощность генератора - 850 Вт, номинальная - 750 Вт. Для сравнения: современный телевизор потребляет в среднем 100 Вт/ч, энергосберегающая лампа - 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц, а так же постоянному напряжению 12 В.