Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
5.0
2
280 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
    Арт. Х1302710122
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		19
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      335 ₽
      5.0
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      820 ₽
      4.6
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      250 ₽
      5.0
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      260 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      Торцевая головка Jonnesway S04H4117 (1/2", 17 мм)
      255 ₽
      5.0
      Торцевая головка Jonnesway S04H4117 (1/2", 17 мм)
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      760 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      130 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      1 330 ₽
      5.0
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      235 ₽
      5.0
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      Ключ гаечный комбинированный оксидированный Sitomo (8x8 мм) SIT
      115 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный оксидированный Sitomo (8x8 мм) SIT
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка S04H4119 Jonnesway применяется с гайковертами. Оснастка применяется для откручивания/закручивания различного крепежа, который применяется в широком спектре слесарных, механических, монтажных и других работ. С помощью головки появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна. 

        Преимущества

        • Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки
        • Еще одной отличительной особенностью приспособления является работа с крепежом, находящимся под высоким давлением