Торцевая головка Jonnesway S04H4119 (1/2", 19 мм)
Арт. Х1302710122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|19
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Торцевая головка S04H4119 Jonnesway применяется с гайковертами. Оснастка применяется для откручивания/закручивания различного крепежа, который применяется в широком спектре слесарных, механических, монтажных и других работ. С помощью головки появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна.
Преимущества
- Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки
- Еще одной отличительной особенностью приспособления является работа с крепежом, находящимся под высоким давлением