Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)

Преимущества

Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием

Устойчивость к коррозии

Торцевая головка Jonnesway S04H4113 предназначена для начального откручивания шестигранных крепежных изделий. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его широко используют на производстве и в автосервисах.