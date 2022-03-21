Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
5.0
2
200 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
    Арт. Х1302710119
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		13
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      820 ₽
      4.6
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41250 (1/2", 250 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Торцевая головка Jonnesway S04H4117 (1/2", 17 мм)
      255 ₽
      5.0
      Торцевая головка Jonnesway S04H4117 (1/2", 17 мм)
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      1 320 ₽
      4.5
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      130 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      185 ₽
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      Отвертка Ultra Grip SL 5 х 100 мм CR-V Кобальт 646-256
      200 ₽
      Отвертка Ultra Grip SL 5 х 100 мм CR-V Кобальт 646-256
      Торцевая головка Ombra 112017 (1/2" DR, 17 мм)
      155 ₽
      5.0
      Торцевая головка Ombra 112017 (1/2" DR, 17 мм)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Трещотка Gross 14082
      1 920 ₽
      5.0
      Трещотка Gross 14082
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway S04H4113 предназначена для начального откручивания шестигранных крепежных изделий. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его широко используют на производстве и в автосервисах.

        Преимущества

        • Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием
        • Устойчивость к коррозии