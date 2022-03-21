Торцевая головка Jonnesway S04H4113 (1/2", 13 мм)
Арт. Х1302710119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|13
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Торцевая головка Jonnesway S04H4113 предназначена для начального откручивания шестигранных крепежных изделий. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его широко используют на производстве и в автосервисах.
Преимущества
- Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием
- Устойчивость к коррозии