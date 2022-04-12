Торцевая головка Jonnesway S04H2113 (1/4", 13 мм)
Арт. Х1302710193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|13
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Размер посадки
|1/4 дюйма
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- Торцевая головка Jonnesway S04H2113 применяется для откручивания болтов и гаек. Используется во время монтажных работ на строительных площадках, в слесарных мастерских, автосервисах, на производствах или в домашних условиях.
Преимущества
- Головка изготовлена из высококачественных материалов
- Выдерживает высокие рабочие нагрузки