Торцевая головка Jonnesway S04H2113 (1/4", 13 мм)

Преимущества

Головка изготовлена из высококачественных материалов

Выдерживает высокие рабочие нагрузки

Торцевая головка Jonnesway S04H2113 применяется для откручивания болтов и гаек. Используется во время монтажных работ на строительных площадках, в слесарных мастерских, автосервисах, на производствах или в домашних условиях.