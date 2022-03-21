Торцевая головка Jonnesway S04H2108 (1/4", 8 мм)
Арт. Х1302710190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|8
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Размер посадки
|1/4 дюйма
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- Торцевая головка S04H2108 Jonnesway применяется с гайковертами, а также различным ручным инструментом. Оснастка применяется для откручивания различного крепежа. С помощью головки появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна.
Преимущества
- Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки
- Еще одной отличительной особенностью приспособления является работа с крепежом, находящимся под высоким давлением