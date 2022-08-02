Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
Арт. О00000031505
Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
Арт. О00000031505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.1
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Ширина скашивания леской, см
|30
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
- Аккумуляторный триммер GreenWorks G40LTK4 2101507UB служит для подрезки травы и мелкого кустарника в труднодостпных местах. Автоподача лески обеспечивает простую эксплуатацию данной модели. За комфорт во время работы отвечают удобная рукоятка с упором в предплечье и небольшой вес инструмента. Защита двигателя от перегрузок предусмотрена для продолжительного срока службы. Защитный кожух защищает оператора от летящих частиц, повышая безопасность работ.
Преимущества
- Питание от аккумулятора для автономной работы GreenWorks G40LTK4 2101507UB
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Удобная рукоятка для надежного хвата
- Защита двигателя от перегрузок для продолжительной эксплуатации
- Включение нажатием одной кнопки для удобства использования
- Работа от Li-Ion аккумуляторной батареи G-MAX 40V, которую можно использовать со всеми другими устройствами линейки 40 вольт (15+ устройств)