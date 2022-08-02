Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ

Преимущества

Питание от аккумулятора для автономной работы GreenWorks G40LTK4 2101507UB

Мощный двигатель для высокой производительности

Удобная рукоятка для надежного хвата

Защита двигателя от перегрузок для продолжительной эксплуатации

Включение нажатием одной кнопки для удобства использования

Работа от Li-Ion аккумуляторной батареи G-MAX 40V, которую можно использовать со всеми другими устройствами линейки 40 вольт (15+ устройств)

Аккумуляторный триммер GreenWorks G40LTK4 2101507UB служит для подрезки травы и мелкого кустарника в труднодостпных местах. Автоподача лески обеспечивает простую эксплуатацию данной модели. За комфорт во время работы отвечают удобная рукоятка с упором в предплечье и небольшой вес инструмента. Защита двигателя от перегрузок предусмотрена для продолжительного срока службы. Защитный кожух защищает оператора от летящих частиц, повышая безопасность работ.