Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
    Арт. О00000031505
    5.0
    1
    Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ

      Аккумуляторный триммер струнный Greenworks G40LTK4 40В 2101507UB в комплекте с АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031505
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.1
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер GreenWorks G40LTK4 2101507UB служит для подрезки травы и мелкого кустарника в труднодостпных местах. Автоподача лески обеспечивает простую эксплуатацию данной модели. За комфорт во время работы отвечают удобная рукоятка с упором в предплечье и небольшой вес инструмента. Защита двигателя от перегрузок предусмотрена для продолжительного срока службы. Защитный кожух защищает оператора от летящих частиц, повышая безопасность работ.

        Преимущества

        • Питание от аккумулятора для автономной работы GreenWorks G40LTK4 2101507UB
        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Удобная рукоятка для надежного хвата
        • Защита двигателя от перегрузок для продолжительной эксплуатации
        • Включение нажатием одной кнопки для удобства использования
        • Работа от Li-Ion аккумуляторной батареи G-MAX 40V, которую можно использовать со всеми другими устройствами линейки 40 вольт (15+ устройств)