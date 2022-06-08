Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированный ключ THORVIK CW00013 13 мм 52027 изготовлен из хромованадиевой стали. Инструмент оснащен рожковой и накидной головками для обслуживания крепежных элементов размером 13 мм. Ключ обладает многослойным хромоникелевым покрытием. Рукоятка имеет двутавровое сечение.