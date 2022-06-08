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Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)
5.0
2
170 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)
    Арт. Х1302717249
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)

      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00013 (13 мм)

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717249
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00013 13 мм 52027 изготовлен из хромованадиевой стали. Инструмент оснащен рожковой и накидной головками для обслуживания крепежных элементов размером 13 мм. Ключ обладает многослойным хромоникелевым покрытием. Рукоятка имеет двутавровое сечение.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность