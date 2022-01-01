Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010

Преимущества

Корпус изготовлен из легированной хромованадиевой стали

Многослойное хромоникелевое покрытие

Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили

Комбинированный ключ THORVIK CW00010 10 мм 52024 - это приспособление, которое служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов размером 10 мм.