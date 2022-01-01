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Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
    Арт. thorvik_7833
    Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
    Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
    Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
    Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
      Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
      Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
      Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
      Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010

      Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7833

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00010 10 мм 52024 - это приспособление, которое служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов размером 10 мм.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из легированной хромованадиевой стали
        • Многослойное хромоникелевое покрытие 
        • Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили