Ключ комбинированный Thorvik 10 мм CW00010
Арт. thorvik_7833
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00010 10 мм 52024 - это приспособление, которое служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов размером 10 мм.
Преимущества
- Корпус изготовлен из легированной хромованадиевой стали
- Многослойное хромоникелевое покрытие
- Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили