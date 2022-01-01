Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024

Преимущества

Корпус выполнен из хромованадиевой стали

Имеет многослойное хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии и воздействия агрессивных сред

Комбинированный ключ THORVIK CW00024 24 мм 52038 состоит из рукоятки с двутавровым сечением, рожковой и накидной головок. Инструмент используется для обслуживание винтов и гаек размером 24 мм.