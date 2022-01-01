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Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024
    Арт. thorvik_7847
    Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024
    Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024
      Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024
      Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024

      Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7847

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		24
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00024 24 мм 52038 состоит из рукоятки с двутавровым сечением, рожковой и накидной головок. Инструмент используется для обслуживание винтов и гаек размером 24 мм.

        Преимущества

        • Корпус выполнен из хромованадиевой стали
        • Имеет многослойное хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии и воздействия агрессивных сред