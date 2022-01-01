Ключ комбинированный Thorvik 24 мм CW00024
Арт. thorvik_7847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|24
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00024 24 мм 52038 состоит из рукоятки с двутавровым сечением, рожковой и накидной головок. Инструмент используется для обслуживание винтов и гаек размером 24 мм.
Преимущества
- Корпус выполнен из хромованадиевой стали
- Имеет многослойное хромоникелевое покрытие для защиты от коррозии и воздействия агрессивных сред