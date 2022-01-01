Ключ комбинированный Thorvik 32 мм CW00032
Арт. thorvik_7853
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|32
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00032 32 мм 52044 может использоваться в слесарных мастерских или автосервисах. Его основное назначение - монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
Преимущества
- Ключ обладает двухсторонней конструкцией, оснащенной рожковой и накидной головками
- Кольцевой зев имеет двенадцатигранный профиль, снижающий риск деформации крепежа при монтаже
- Хромоникелевое покрытие обеспечивает повышенную износостойкость