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Ключ комбинированный Thorvik 32 мм CW00032
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 32 мм CW00032
    Арт. thorvik_7853
    Ключ комбинированный Thorvik 32 мм CW00032

      Ключ комбинированный Thorvik 32 мм CW00032

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7853

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00032 32 мм 52044 может использоваться в слесарных мастерских или автосервисах. Его основное назначение - монтаж и демонтаж резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Ключ обладает двухсторонней конструкцией, оснащенной рожковой и накидной головками
        • Кольцевой зев имеет двенадцатигранный профиль, снижающий риск деформации крепежа при монтаже
        • Хромоникелевое покрытие обеспечивает повышенную износостойкость