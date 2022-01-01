Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008

Преимущества

Конструкция изготовлена из легированной хромованадиевой стали

Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от коррозии

Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили

Комбинированный ключ THORVIK CW00008 8 мм 52022 предназначен для обслуживания винтов и гаек с внешней шестигранной головкой.