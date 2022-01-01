Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008
Арт. thorvik_7831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|8
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00008 8 мм 52022 предназначен для обслуживания винтов и гаек с внешней шестигранной головкой.
Преимущества
- Конструкция изготовлена из легированной хромованадиевой стали
- Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от коррозии
- Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили