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Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008
    Арт. thorvik_7831
    Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008
    Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008
      Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008
      Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008

      Ключ комбинированный Thorvik 8 мм CW00008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_7831

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00008 8 мм 52022 предназначен для обслуживания винтов и гаек с внешней шестигранной головкой.

        Преимущества

        • Конструкция изготовлена из легированной хромованадиевой стали
        • Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от коррозии
        • Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили