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Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016
    Арт. thorvik_7839
    Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016
    Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016
      Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016
      Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016

      Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7839

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		16
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00016 16 мм 52030 - это ручной инструмент, который сочетает в своей конструкции рожковый и накидной профили.

        Преимущества

        • Изделие предназначено для обслуживания резьбовых элементов
        • Корпус выполнен из легированной хромованадиевой стали
        • Многослойное хромоникелевое покрытие