Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016
Арт. thorvik_7839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|16
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00016 16 мм 52030 - это ручной инструмент, который сочетает в своей конструкции рожковый и накидной профили.
Преимущества
- Изделие предназначено для обслуживания резьбовых элементов
- Корпус выполнен из легированной хромованадиевой стали
- Многослойное хромоникелевое покрытие