Ключ комбинированный Thorvik 16 мм CW00016

Преимущества

Изделие предназначено для обслуживания резьбовых элементов

Корпус выполнен из легированной хромованадиевой стали

Многослойное хромоникелевое покрытие

Комбинированный ключ THORVIK CW00016 16 мм 52030 - это ручной инструмент, который сочетает в своей конструкции рожковый и накидной профили.