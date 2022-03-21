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Ключ комбинированный Berger BG-CW3232 (32 мм)
5.0
2
949 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG-CW3232 (32 мм)
    Арт. Х1302717184
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger BG-CW3232 (32 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG-CW3232 (32 мм)

      949 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		32
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      949 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ 32мм Berger BG BG-CW3232 является прочным и надежным ручным инструментом, который находит широкое применение в сфере профессиональных ремонтных работ. Изделие сочетает сразу два типа головок одного размера - накидную и рожковую. Ключ обладает повышенной прочностью, станет прекрасным помощником мастера. Подходит для частого использования и высоких нагрузок.

        Преимущества

        • Долговечность;
        • Высокая надежность;
        • Стойкость к износу;
        • Двусторонний инструмент.