Ключ комбинированный Berger BG-CW3232 (32 мм)

Преимущества

Долговечность;

Высокая надежность;

Стойкость к износу;

Двусторонний инструмент.

Комбинированный ключ 32мм Berger BG BG-CW3232 является прочным и надежным ручным инструментом, который находит широкое применение в сфере профессиональных ремонтных работ. Изделие сочетает сразу два типа головок одного размера - накидную и рожковую. Ключ обладает повышенной прочностью, станет прекрасным помощником мастера. Подходит для частого использования и высоких нагрузок.