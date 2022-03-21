Ключ комбинированный Berger BG-CW3232 (32 мм)
Арт. Х1302717184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|32
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированный ключ 32мм Berger BG BG-CW3232 является прочным и надежным ручным инструментом, который находит широкое применение в сфере профессиональных ремонтных работ. Изделие сочетает сразу два типа головок одного размера - накидную и рожковую. Ключ обладает повышенной прочностью, станет прекрасным помощником мастера. Подходит для частого использования и высоких нагрузок.
Преимущества
- Долговечность;
- Высокая надежность;
- Стойкость к износу;
- Двусторонний инструмент.