Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M

Преимущества

Встроенная система сбора опилок с возможностью подключения пылесоса обеспечат чистоту на рабочем месте

Фиксатор выключателя значительно уменьшает утомляемость пользователя при продолжительной работе

Удобная эргономичная рукоятка позволяет крепко удерживать инструмент в руке

Быстрая смена рабочего полотна. Быстрозажимное крепление обеспечивает быструю и удобную смену шлифовального полотна

Плоскошлифовальная машина Kolner KFS 187х90 М применяется для шлифования, удаления царапин, краски, ржавчины с плоских поверхностей различных материалов. Шлифбумага крепится к подошве с помощью зажимов.