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Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
4.8
4
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
    Арт. О00000025223
    4.8
    4
    Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
    Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
    Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
    Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
    Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
      Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
      Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
      Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
      Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
      Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M

      Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025223
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		187
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Плоскошлифовальная машина Kolner KFS 187х90 М применяется для шлифования, удаления царапин, краски, ржавчины с плоских поверхностей различных материалов. Шлифбумага крепится к подошве с помощью зажимов.

        Преимущества

        • Встроенная система сбора опилок с возможностью подключения пылесоса обеспечат чистоту на рабочем месте
        • Фиксатор выключателя значительно уменьшает утомляемость пользователя при продолжительной работе
        • Удобная эргономичная рукоятка позволяет крепко удерживать инструмент в руке
        • Быстрая смена рабочего полотна. Быстрозажимное крепление обеспечивает быструю и удобную смену шлифовального полотна