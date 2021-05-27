Машина плоскошлифовальная Kolner KFS 187x90M
Арт. О00000025223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x230
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Ширина рабочей поверхности, мм
|187
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- Плоскошлифовальная машина Kolner KFS 187х90 М применяется для шлифования, удаления царапин, краски, ржавчины с плоских поверхностей различных материалов. Шлифбумага крепится к подошве с помощью зажимов.
Преимущества
- Встроенная система сбора опилок с возможностью подключения пылесоса обеспечат чистоту на рабочем месте
- Фиксатор выключателя значительно уменьшает утомляемость пользователя при продолжительной работе
- Удобная эргономичная рукоятка позволяет крепко удерживать инструмент в руке
- Быстрая смена рабочего полотна. Быстрозажимное крепление обеспечивает быструю и удобную смену шлифовального полотна