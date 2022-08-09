Преимущества

Возможность DENZEL JS-80 27103 работать с различными материалами

Алюминиевая подошва с пластиковой накладкой для более качественной работы

Подшипники качения определяют больший ресурс инструмента

Плавное движение усовершенствованной конструкции

Электронная регулировка частоты ходов

Подсветка рабочей зоны для комфортной работы

Электрический лобзик DENZEL JS-80 27103 легко и быстро распиливает дерево, металл и пластмассу. Защитный экран предотвращает попадание пальцев в зону распила, обеспечивая безопасность. Четырех ступенчатая регулировка маятникового хода позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала. Эргономичная скобовидная форма рукояти обеспечивает надежный захват, предотвращая выскальзывание.