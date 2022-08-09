Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Denzel JS-80
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Denzel JS-80
    Арт. О00000033109
    5.0
    1
    Электрический лобзик Denzel JS-80
    Электрический лобзик Denzel JS-80
    Электрический лобзик Denzel JS-80
    Электрический лобзик Denzel JS-80
    Электрический лобзик Denzel JS-80
    Электрический лобзик Denzel JS-80
      Электрический лобзик Denzel JS-80
      Электрический лобзик Denzel JS-80
      Электрический лобзик Denzel JS-80
      Электрический лобзик Denzel JS-80
      Электрический лобзик Denzel JS-80
      Электрический лобзик Denzel JS-80

      Электрический лобзик Denzel JS-80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033109
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		2900
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик DENZEL JS-80 27103 легко и быстро распиливает дерево, металл и пластмассу. Защитный экран предотвращает попадание пальцев в зону распила, обеспечивая безопасность. Четырех ступенчатая регулировка маятникового хода позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала. Эргономичная скобовидная форма рукояти обеспечивает надежный захват, предотвращая выскальзывание.

        Преимущества

        • Возможность DENZEL JS-80 27103 работать с различными материалами
        • Алюминиевая подошва с пластиковой накладкой для более качественной работы
        • Подшипники качения определяют больший ресурс инструмента
        • Плавное движение усовершенствованной конструкции
        • Электронная регулировка частоты ходов
        • Подсветка рабочей зоны для комфортной работы