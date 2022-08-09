Электрический лобзик Denzel JS-80
Арт. О00000033109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|2900
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик DENZEL JS-80 27103 легко и быстро распиливает дерево, металл и пластмассу. Защитный экран предотвращает попадание пальцев в зону распила, обеспечивая безопасность. Четырех ступенчатая регулировка маятникового хода позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материала. Эргономичная скобовидная форма рукояти обеспечивает надежный захват, предотвращая выскальзывание.
Преимущества
- Возможность DENZEL JS-80 27103 работать с различными материалами
- Алюминиевая подошва с пластиковой накладкой для более качественной работы
- Подшипники качения определяют больший ресурс инструмента
- Плавное движение усовершенствованной конструкции
- Электронная регулировка частоты ходов
- Подсветка рабочей зоны для комфортной работы