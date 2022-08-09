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Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Арт. X169753034
    5.0
    1
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
    Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000
      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000

      Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169753034
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000 имеет высокую точность вращения, что снижает уровень вибраций. Рукоятка снабжена нескользящей накладкой Softgrip, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Имеется специальное колесико для регулировки оборотов, позволяющее подстроиться под конкретный тип материала. К данной модели можно подключать пылесос - для сохранения чистоты рабочего места.

        Преимущества

        • Легкая, удобная шлифовальная машина с совершенной эргономикой
        • Нескользящая накладка Softgrip - для комфортной работы
        • Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала
        • Прочный корпус подшипника из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы
        • Высокая точность вращения обеспечивает низкий уровень вибраций
        • Возможность подключения пылесоса
        • Легко опустошаемый текстильный мешок-пылесборник для работ без пылесоса
        • Шлифовальный круг с множественной перфорацией для эффективного пылеудаления и увеличения срока службы шлифовальных материалов
        • Низкий уровень вибрации благодаря высокой точности вращения