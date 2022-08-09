Преимущества

Легкая, удобная шлифовальная машина с совершенной эргономикой

Нескользящая накладка Softgrip - для комфортной работы

Электроника Vario (V) для работы с числом оборотов, отвечающим свойствам материала

Прочный корпус подшипника из алюминиевого литья под давлением - для долгого срока службы

Высокая точность вращения обеспечивает низкий уровень вибраций

Возможность подключения пылесоса

Легко опустошаемый текстильный мешок-пылесборник для работ без пылесоса

Шлифовальный круг с множественной перфорацией для эффективного пылеудаления и увеличения срока службы шлифовальных материалов

Низкий уровень вибрации благодаря высокой точности вращения

Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000 имеет высокую точность вращения, что снижает уровень вибраций. Рукоятка снабжена нескользящей накладкой Softgrip, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Имеется специальное колесико для регулировки оборотов, позволяющее подстроиться под конкретный тип материала. К данной модели можно подключать пылесос - для сохранения чистоты рабочего места.