Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000

Преимущества:

Высочайшая прочность благодаря алюминиевому фланцу, изготовленному методом литья под давлением

Прорезиненные вставки снижают уровень вибрации

Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 450 TurboTec 600129000 предназначена для шлифования и полировки больших поверхностей. Режим TurboBoost увеличивает мощность позволяя повысить производительность. Надежный инструмент, готовый работать в экстремальных условиях с большими нагрузками.