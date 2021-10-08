Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
Арт. Х11690
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|350
|
Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 450 TurboTec 600129000 предназначена для шлифования и полировки больших поверхностей. Режим TurboBoost увеличивает мощность позволяя повысить производительность. Надежный инструмент, готовый работать в экстремальных условиях с большими нагрузками.
Преимущества:
- Высочайшая прочность благодаря алюминиевому фланцу, изготовленному методом литья под давлением
- Прорезиненные вставки снижают уровень вибрации