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Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
4.7
18
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
    Арт. Х11690
    4.7
    18
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
    Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000
      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000

      Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 450 TurboTec 600129000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11690
      4.7
      18

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 450 TurboTec 600129000 предназначена для шлифования и полировки больших поверхностей. Режим TurboBoost увеличивает мощность позволяя повысить производительность. Надежный инструмент, готовый работать в экстремальных условиях с большими нагрузками.

        Преимущества:

        • Высочайшая прочность благодаря алюминиевому фланцу, изготовленному методом литья под давлением
        • Прорезиненные вставки снижают уровень вибрации