Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт

Преимущества

Инструмент оснащен константной электроникой для поддержания количества оборотов при нагрузках

Плавный пуск исключает рывки при старте

Внушительный рабочий ресурс двигателя

Специальная технология спекания двойной изоляции провода гарантирует качество обмоток

Крепление шнека М14 позволяет использовать практически все насадки для перемешивания - от универсальных до узкоспециализированных

Малый вес дополнительно снижает энергоемкость рабочего процесса

Строительный миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100 предназначен для перемешивания разнообразных смесей: различных клеев на синтетической, гипсовой или цементной основе, шпатлевок, штукатурок, бетонов. Тщательно продуманная форма шнека способствует гораздо более быстрому перемешиванию строительных смесей. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать для себя оптимальную скорость вращения и сопутствующий крутящий момент. Константная электроника обеспечивает поддержание оборотов под нагрузкой, что обеспечивает постоянную скорость вращения и уверенность в результате. Специально разработанная форма рукояток позволяет длительное время работать без чувства усталости.