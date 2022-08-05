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Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Арт. 77777Х106242
    5.0
    1
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
    Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт
      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт

      Дрель-миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106242
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный миксер Felisatti MF1200/VE2 1210300100 предназначен для перемешивания разнообразных смесей: различных клеев на синтетической, гипсовой или цементной основе, шпатлевок, штукатурок, бетонов. Тщательно продуманная форма шнека способствует гораздо более быстрому перемешиванию строительных смесей.  Двухскоростной редуктор позволяет выбрать для себя оптимальную скорость вращения и сопутствующий крутящий момент. Константная электроника обеспечивает поддержание  оборотов под нагрузкой, что обеспечивает постоянную скорость вращения и уверенность в результате. Специально разработанная форма рукояток позволяет длительное время работать без чувства усталости.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен константной электроникой для поддержания количества оборотов при нагрузках
        • Плавный пуск исключает рывки при старте
        • Внушительный рабочий ресурс двигателя
        • Специальная технология спекания двойной изоляции провода гарантирует качество обмоток
        • Крепление шнека М14 позволяет использовать практически все насадки для перемешивания - от универсальных до узкоспециализированных
        • Малый вес дополнительно снижает энергоемкость рабочего процесса