Дрель-миксер Felisatti MKF1600/VE2, 1600 Вт

Преимущества

Инструмент оснащен константной электроникой для поддержания количества оборотов при нагрузках

Плавный пуск исключает рывки инструмента в руках при начале работы

Внушительный рабочий ресурс двигателя

Защита от случайного включения

Металлический корпус редуктора обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла

Защитная муфта обеспечивает безопасность оператора

Наличие двух шпинделей исключают передачу крутящего момента на оператора

Защита от помех

Двойная изоляция

Присоединительная резьба: 5/8"х16

Двухшпиндельный миксер Felisatti MKF1600/VE2 139260270 предназначен для перемешивания разнообразных смесей: различных клеев на синтетической, гипсовой или цементной основе, шпатлевок, штукатурок. Двухскоростной редуктор позволяет выбрать для себя оптимальную скорость вращения и сопутствующий крутящий момент. Скорость вращения шнеков регулируется в с помощью колесика на корпусе инструмента, что позволяет максимально точно настроиться под конкретные рабочие нужды. Два взаимопересекающихся шнека особой формы способствуют гораздо более быстрому перемешиванию строительных смесей. Специально разработанная форма рукояток позволяет длительное время работать без чувства усталости.