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Бур SDS+ Milwaukee 4932307073, 10х160 мм
505 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур SDS+ Milwaukee 4932307073, 10х160 мм
    Арт. О00000032703
    Бур SDS+ Milwaukee 4932307073, 10х160 мм

      Бур SDS+ Milwaukee 4932307073, 10х160 мм

      505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032703

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур SDS+ Milwaukee 4932307073, 10х160 мм имеет три дополнительных резца, с помощью которых сверление происходит быстрее. Центрирующий наконечник для быстрого засверливания и предотвращения проскальзывания. Благодаря увеличенным фаскам бур не заклинивает в бетоне или кирпиче, а при попадании в арматуру режущие кромки не повреждаются. Уникальная геометрия бура снижает вибрацию при работе. Также бур имеет увеличенные канавки и увеличенный диаметр основного стержня.

        Преимущества

        • Дробящие зубья. 3 острых дополнительных резца. Оказывают "разрушительный" эффект и создают микротрещины в просверливаемом материале. До 25% быстрее
        • Центрирующий наконечник. Предотвращает проскальзывание на гладких поверхностях. Быстрое засверливание с высокой точностью
        • Увеличенные фаски на режущих кромках. Предотвращают повреждение режущих кромок при попадании на арматуру. Снижает риск заклинивания бура при встрече с арматурой
        • Конический дизайн плеча шнека. Плечо шнека утончается в направлении наконечника, снижая трение и увеличивая скорость сверления. Идеально подходят для аккумуляторных перфораторов
        • Увеличенная канавка. Большой объем канавки для оптимального удаления щлама. Упрочненная конструкция канавки (увеличенный диаметр основного стержня) 
        • Передача полной мощности на наконечник
        • Низкий уровень вибрации
        • Исключительная стойкость к обламыванию, меньше поломок и максимальная надежность