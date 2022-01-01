Преимущества

Дробящие зубья. 3 острых дополнительных резца. Оказывают "разрушительный" эффект и создают микротрещины в просверливаемом материале. До 25% быстрее

Центрирующий наконечник. Предотвращает проскальзывание на гладких поверхностях. Быстрое засверливание с высокой точностью

Увеличенные фаски на режущих кромках. Предотвращают повреждение режущих кромок при попадании на арматуру. Снижает риск заклинивания бура при встрече с арматурой

Конический дизайн плеча шнека. Плечо шнека утончается в направлении наконечника, снижая трение и увеличивая скорость сверления. Идеально подходят для аккумуляторных перфораторов

Увеличенная канавка. Большой объем канавки для оптимального удаления щлама. Упрочненная конструкция канавки (увеличенный диаметр основного стержня)

Передача полной мощности на наконечник

Низкий уровень вибрации

Исключительная стойкость к обламыванию, меньше поломок и максимальная надежность

Бур SDS+ Milwaukee 4932307073, 10х160 мм имеет три дополнительных резца, с помощью которых сверление происходит быстрее. Центрирующий наконечник для быстрого засверливания и предотвращения проскальзывания. Благодаря увеличенным фаскам бур не заклинивает в бетоне или кирпиче, а при попадании в арматуру режущие кромки не повреждаются. Уникальная геометрия бура снижает вибрацию при работе. Также бур имеет увеличенные канавки и увеличенный диаметр основного стержня.