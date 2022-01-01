Бур SDS+ Milwaukee 4932307074, 10х210 мм
Арт. О00000032704
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич
- Бур SDS+ Milwaukee 4932307074, 10х210 мм - имеет три дополнительных резца, с помощью которых сверление происходит быстрее. Центрирующий наконечник для быстрого засверливания и предотвращения проскальзывания. Благодаря увеличенным фаскам бур не заклинивает в бетоне или кирпиче, а при попадании в арматуру режущие кромки не повреждаются. Уникальная геометрия бура снижает вибрацию при работе. Также бур имеет увеличенные канавки и увеличенный диаметр основного стержня.
Преимущества
- Дробящие зубья. 3 острых дополнительных резца. Оказывают "разрушительный" эффект и создают микротрещины в просверливаемом материале. До 25% быстрее
- Центрирующий наконечник. Предотвращает проскальзывание на гладких поверхностях. Быстрое засверливание с высокой точностью
- Увеличенные фаски на режущих кромках. Предотвращают повреждение режущих кромок при попадании на арматуру. Снижает риск заклинивания бура при встрече с арматурой
- Конический дизайн плеча шнека. Плечо шнека утончается в направлении наконечника, снижая трение и увеличивая скорость сверления. Идеально подходят для аккумуляторных перфораторов
- Увеличенная канавка. Большой объем канавки для оптимального удаления щлама. Упрочненная конструкция канавки (увеличенный диаметр основного стержня)
- Передача полной мощности на наконечник
- Низкий уровень вибрации
- Исключительная стойкость к обламыванию, меньше поломок и максимальная надежность