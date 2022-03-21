Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм
Арт. Х130589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож с убирающимся лезвием 150 мм Stanley 0-10-088 может применяться при ремонтных, декоративных работах: для разрезания обоев, картона или бумаги. Корпус инструмента изготовлен из ударопрочного АБС-пластика. Лезвие при изнашивании легко заменить.
Преимущества
- Корпус ножа с убирающимся лезвием 150 мм Stanley 0-10-088 выполнен из ударопрочного АБС-пластика
- Износостойкость
- Металлическая каретка держателя лезвия
- Выдвижное лезвие