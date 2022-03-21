Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм

Преимущества

Корпус ножа с убирающимся лезвием 150 мм Stanley 0-10-088 выполнен из ударопрочного АБС-пластика

Износостойкость

Металлическая каретка держателя лезвия

Выдвижное лезвие

Нож с убирающимся лезвием 150 мм Stanley 0-10-088 может применяться при ремонтных, декоративных работах: для разрезания обоев, картона или бумаги. Корпус инструмента изготовлен из ударопрочного АБС-пластика. Лезвие при изнашивании легко заменить.