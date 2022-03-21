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Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм
5.0
2
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм
    Арт. Х130589
    5.0
    2
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм

      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010088 UTILITY, 150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130589
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож с убирающимся лезвием 150 мм Stanley 0-10-088 может применяться при ремонтных, декоративных работах: для разрезания обоев, картона или бумаги. Корпус инструмента изготовлен из ударопрочного АБС-пластика. Лезвие при изнашивании легко заменить.

        Преимущества

        • Корпус ножа с убирающимся лезвием 150 мм Stanley 0-10-088 выполнен из ударопрочного АБС-пластика
        • Износостойкость
        • Металлическая каретка держателя лезвия
        • Выдвижное лезвие