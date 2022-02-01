Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
Арт. Х14389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 2432 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Предназначен для сверлильных и долбежных работ по камню, бетону и кирпичу. Дополнительная и основная рукоятки оснащены резиновой накладкой - для надежного удержания и комфортной работы.
Преимущества
- Регулировка скорости вращения
- Реверс
- Пылезащитный патрон
- Отключение удара и вращения
- Двойная изоляция
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение
- Возможна установка долота в 40 позициях
- Расцепная муфта
- Перфоратор Makita HR 2432 оснащен удобным переключателем режимов работы
- Инструмент оснащен независимой системой пылеотсоса, обеспечивающей чистоту рабочего места. При этом пылесборный мешок не мешает работать