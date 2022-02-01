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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Арт. Х14389
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14389
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 2432 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Предназначен для сверлильных и долбежных работ по камню, бетону и кирпичу. Дополнительная и основная рукоятки оснащены резиновой накладкой  - для надежного удержания и комфортной работы.

        Преимущества

        • Регулировка скорости вращения
        • Реверс
        • Пылезащитный патрон
        • Отключение удара и вращения
        • Двойная изоляция
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение
        • Возможна установка долота в 40 позициях
        • Расцепная муфта
        • Перфоратор Makita HR 2432 оснащен удобным переключателем режимов работы
        • Инструмент оснащен независимой системой пылеотсоса, обеспечивающей чистоту рабочего места. При этом пылесборный мешок не мешает работать