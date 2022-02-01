Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2432, 780 Вт, 2,2 Дж

Преимущества

Регулировка скорости вращения

Реверс

Пылезащитный патрон

Отключение удара и вращения

Двойная изоляция

Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение

Возможна установка долота в 40 позициях

Расцепная муфта

Перфоратор Makita HR 2432 оснащен удобным переключателем режимов работы



Инструмент оснащен независимой системой пылеотсоса, обеспечивающей чистоту рабочего места. При этом пылесборный мешок не мешает работать



Перфоратор Makita HR 2432 имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Предназначен для сверлильных и долбежных работ по камню, бетону и кирпичу. Дополнительная и основная рукоятки оснащены резиновой накладкой - для надежного удержания и комфортной работы.