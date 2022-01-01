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Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
185 ₽
Адаптеры для торцевых головок
    Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
    Арт. X169751756
    Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
    Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
    Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
    Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2

      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169751756

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		держатель торцевых головок
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для установки торцевых головок. Обеспечивает переход с шестигранного типа крепления на крепление - квадрат с подпружиненным шариком.

        Преимущества

        • Держатели предназначены для быстрой смены головок с посадкой внутренний квадрат при работе шуруповертом
        • Изготовлены из высококачественной инструментальной стали твердостью HRC48-52 с фиксацией головки шариком