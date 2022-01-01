Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4

Преимущества

Держатели предназначены для быстрой смены головок с посадкой внутренний квадрат при работе шуруповертом

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали твердостью HRC48-52 с фиксацией головки шариком

Применяется для установки торцевых головок. Обеспечивает переход с шестигранного типа крепления на крепление - квадрат с подпружиненным шариком.