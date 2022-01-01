Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4
Арт. X169751755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|держатель торцевых головок
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Применяется для установки торцевых головок. Обеспечивает переход с шестигранного типа крепления на крепление - квадрат с подпружиненным шариком.
Преимущества
- Держатели предназначены для быстрой смены головок с посадкой внутренний квадрат при работе шуруповертом
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали твердостью HRC48-52 с фиксацией головки шариком