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Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
160 ₽
Переходники на шуруповерт под головку
    Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
    Арт. О00000023995
    Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
    Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
    Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
    Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
      Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
      Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
      Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
      Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм

      Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023995

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		держатель торцевых головок
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер ПРАКТИКА 776-706 предназначен для шуруповертов. Применяется для установки торцевых головок. Обеспечивает переход с шестигранного типа крепления на крепление - квадрат с подпружиненным шариком.  

        Преимущества

        • Размер посадки под оснастку 3/8 дюйма Male DR
        • Размер посадки на инструмент 1/4 дюйма Male HEX