Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм
Арт. О00000023995
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|держатель торцевых головок
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Адаптер ПРАКТИКА 776-706 предназначен для шуруповертов. Применяется для установки торцевых головок. Обеспечивает переход с шестигранного типа крепления на крепление - квадрат с подпружиненным шариком.
Преимущества
- Размер посадки под оснастку 3/8 дюйма Male DR
- Размер посадки на инструмент 1/4 дюйма Male HEX