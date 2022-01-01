Адаптер для головок квадрат 3/8" Практика 776-706, 65 мм

Преимущества

Размер посадки под оснастку 3/8 дюйма Male DR

Размер посадки на инструмент 1/4 дюйма Male HEX

Адаптер ПРАКТИКА 776-706 предназначен для шуруповертов. Применяется для установки торцевых головок. Обеспечивает переход с шестигранного типа крепления на крепление - квадрат с подпружиненным шариком.