Бур Практика Эксперт 647-857, SDS-Max, 16x540/400 мм
Арт. О00000024125
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|16x540/400
|
Количество предметов, шт
|1
- Бур ПРАКТИКА КВАДРО SDS-Max. Серия Эксперт. Для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне перфораторами SDS-Max
Преимущества
- Буры с двойной спиралью 2х2 и твердосплавной квадро-пластиной позволяют быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
- Система SDS-Max обладает неоспоримым преимуществом перед SDS-Plus, как по скорости сверления, так и по ресурсу бура и перфоратора