Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-237, 32х6 мм

Описание: Шарошка абразивная дисковая Практика - входит в серию "Профи" и предназначена для точной и качественной обработки изделий из закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердого пластика. Подходит для прямых шлифовальных машин с цанговым зажимом и дрели с кулачковым патроном. Применяется для снятия заусенцев, зачистки сварных швов, снятия фасок, шлифования и заточки.