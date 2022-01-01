Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм
Арт. О00000024606
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|сталь
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Описание:Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-220 трапециевидная 35х25мм, хв.6мм, оксид алюминия, Профи Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - розовый электрокорунд (оксид алюминия Al2O3).Предназначена для обработки закаленной и незакаленной стали, нержавейки, цветных металлов, твердого пластика, плитки с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.