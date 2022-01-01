Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм

Описание: Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-220 трапециевидная 35х25мм, хв.6мм, оксид алюминия, Профи Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - розовый электрокорунд (оксид алюминия Al2O3).Предназначена для обработки закаленной и незакаленной стали, нержавейки, цветных металлов, твердого пластика, плитки с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.