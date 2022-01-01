Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм
120 ₽
Насадки для граверов
    Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм
    Арт. О00000024606
    Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм
    Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм
      Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм
      Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм

      Шарошка абразивная оксид алюминия ПРАКТИКА 641-220, 35х25 мм

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024606

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		сталь
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-220 трапециевидная 35х25мм, хв.6мм, оксид алюминия, Профи Шарошка абразивная шлифовальная. Материал - розовый электрокорунд (оксид алюминия Al2O3).Предназначена для обработки закаленной и незакаленной стали, нержавейки, цветных металлов, твердого пластика, плитки с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.