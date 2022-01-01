Набор шарошек Практика "Сделай Сам" 648-427 стальных по дереву, 5 шт
Арт. О00000025189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|5
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Назначение по материалу
|дерево, пластик
- Набор шарошек ПРАКТИКА 648-427 серия "Сделай Сам", 5 шт. по дереву, изготовлены из легированной инструментальной стали. Предназначены для обработки дерева, фанеры, ДСП, пластика, с помощью прямой шлифмашины или дрели. Основное применение: обработка плоских и криволинейных поверхностей, расширение отверстий, снятие фасок, заусенцев.
Преимущества
- Крупная насечка для высокой производительности работы
- Износостойкость