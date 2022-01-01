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Набор шарошек Практика "Сделай Сам" 648-427 стальных по дереву, 5 шт
290 ₽
Насадки для граверов
    Набор шарошек Практика "Сделай Сам" 648-427 стальных по дереву, 5 шт
    Арт. О00000025189
    Набор шарошек Практика "Сделай Сам" 648-427 стальных по дереву, 5 шт

      Набор шарошек Практика "Сделай Сам" 648-427 стальных по дереву, 5 шт

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025189

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Назначение по материалу
      		дерево, пластик
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор шарошек ПРАКТИКА 648-427 серия "Сделай Сам", 5 шт. по дереву, изготовлены из легированной инструментальной стали. Предназначены для обработки дерева, фанеры, ДСП, пластика, с помощью прямой шлифмашины или дрели. Основное применение: обработка плоских и криволинейных поверхностей, расширение отверстий, снятие фасок, заусенцев. 

        Преимущества

        • Крупная насечка для высокой производительности работы
        • Износостойкость