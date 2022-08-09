Шлифмашина эксцентриковая Skil 7420
Арт. Х1218342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|280
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Напряжение сети, В
|220
- Эксцентриковая шлифовальная машина SKIL 7420LA F0157420LA используется для выравнивания, шлифования и полировки любых поверхностей. Мощный двигатель способствует быстрой и эффективной работе. Система пылеудаления позволяет работать в закрытых помещениях и уменьшает количество образуемой пыли. Благодаря небольшому весу обрабатывать вертикальные поверхности не составляет труда
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Низкие уровни шума и вибрации
- Крепление на "липучке" - для быстрой замены шлифлистов
- Встроенная система сбора опилок с пылесборным мешком - для чистоты рабочего места
- Тормоз приспособления для шлифования со шкуркой - защита от царапин
- Высококачественные пылезащищенные шариковые подшипники и пылезащищенный переключатель - для долгого срока службы
- Рукоятка с мягким нескользящим покрытием - для комфортной работы эксцентриковой шлифовальной машиной SKIL 7420LA F0157420LA