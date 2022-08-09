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Шлифмашина эксцентриковая Skil 7420
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7420
    Арт. Х1218342
    5.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Skil 7420

      Шлифмашина эксцентриковая Skil 7420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1218342
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		280
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифовальная машина SKIL 7420LA F0157420LA используется для выравнивания, шлифования и полировки любых поверхностей. Мощный двигатель способствует быстрой и эффективной работе. Система пылеудаления позволяет работать в закрытых помещениях и уменьшает количество образуемой пыли. Благодаря небольшому весу обрабатывать вертикальные поверхности не составляет труда

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Низкие уровни шума и вибрации
        • Крепление на "липучке" - для быстрой замены шлифлистов
        • Встроенная система сбора опилок с пылесборным мешком - для чистоты рабочего места
        • Тормоз приспособления для шлифования со шкуркой - защита от царапин
        • Высококачественные пылезащищенные шариковые подшипники и пылезащищенный переключатель - для долгого срока службы
        • Рукоятка с мягким нескользящим покрытием - для комфортной работы эксцентриковой шлифовальной машиной SKIL 7420LA F0157420LA