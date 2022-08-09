Шлифмашина эксцентриковая Skil 7420

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Низкие уровни шума и вибрации

Крепление на "липучке" - для быстрой замены шлифлистов

Встроенная система сбора опилок с пылесборным мешком - для чистоты рабочего места

Тормоз приспособления для шлифования со шкуркой - защита от царапин

Высококачественные пылезащищенные шариковые подшипники и пылезащищенный переключатель - для долгого срока службы

Рукоятка с мягким нескользящим покрытием - для комфортной работы эксцентриковой шлифовальной машиной SKIL 7420LA F0157420LA

Эксцентриковая шлифовальная машина SKIL 7420LA F0157420LA используется для выравнивания, шлифования и полировки любых поверхностей. Мощный двигатель способствует быстрой и эффективной работе. Система пылеудаления позволяет работать в закрытых помещениях и уменьшает количество образуемой пыли. Благодаря небольшому весу обрабатывать вертикальные поверхности не составляет труда