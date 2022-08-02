Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
Арт. Х1218929
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|сетевой
- Шуруповерт Фиолент ШВ3-6-РЭ используется для завинчивания/отвинчивания шурупов и винтов. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель не перегревается. Инструмент изготовлен из высококачественных комплектующих, что обеспечивают долгий срок службы. Шнур питания с резиновой изоляцией - для надежной и безопасной работы в условиях строительной площадки
Преимущества
- Современный дизайн;
- Прекрасно работает с гипсокартонными конструкциями;
- Малый вес;
- Съемный, регулируемый ограничитель глубины завинчивания шурупов;
- Дополнительная втулка в комплекте - для работы насадками и торцевыми ключами длиной 50 мм;
- Реверс;
- Магнитное крепление разнообразных бит;
- Широкая клавиша "Пуск";
- Электронная регулировка оборотов шпинделя с предварительной установкой;
- Двойная изоляция привода.