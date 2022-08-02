Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ

Преимущества

Современный дизайн;

Прекрасно работает с гипсокартонными конструкциями;

Малый вес;

Съемный, регулируемый ограничитель глубины завинчивания шурупов;

Дополнительная втулка в комплекте - для работы насадками и торцевыми ключами длиной 50 мм;

Реверс;

Магнитное крепление разнообразных бит;

Широкая клавиша "Пуск";

Электронная регулировка оборотов шпинделя с предварительной установкой;

Двойная изоляция привода.

Шуруповерт Фиолент ШВ3-6-РЭ используется для завинчивания/отвинчивания шурупов и винтов. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель не перегревается. Инструмент изготовлен из высококачественных комплектующих, что обеспечивают долгий срок службы. Шнур питания с резиновой изоляцией - для надежной и безопасной работы в условиях строительной площадки