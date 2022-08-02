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Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
    Арт. Х1218929
    5.0
    1
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
    Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ
      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ

      Шуруповерт Фиолент ШВ3-6РЭ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1218929
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шуруповерт Фиолент ШВ3-6-РЭ используется для завинчивания/отвинчивания шурупов и винтов. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель не перегревается. Инструмент изготовлен из высококачественных комплектующих, что обеспечивают долгий срок службы. Шнур питания с резиновой изоляцией - для надежной и безопасной работы в условиях строительной площадки

        Преимущества

        • Современный дизайн;
        • Прекрасно работает с гипсокартонными конструкциями;
        • Малый вес;
        • Съемный, регулируемый ограничитель глубины завинчивания шурупов;
        • Дополнительная втулка в комплекте - для работы насадками и торцевыми ключами длиной 50 мм;
        • Реверс;
        • Магнитное крепление разнообразных бит;
        • Широкая клавиша "Пуск";
        • Электронная регулировка оборотов шпинделя с предварительной установкой;
        • Двойная изоляция привода.