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Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм
    Арт. 9013634209
    5.0
    2
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм
      Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм
      Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм

      Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491 - используют для сверления мягкой и твердой древесины, картона. Изготавливают данное сверло по специальному стандарту из улучшенной стали, а резьбовое острие самозатягивается, поэтому оно сверлит значительно быстрее, по сравнению с обычными плоскофрезерными сверлами. Особенная геометрия режущих кромок и точная заточка острия позволяют производить чистое отверстие конкретного размера. Хвостовик шестигранный 1/4 дюйма.