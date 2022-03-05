Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм
Арт. 9013634209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|20
- Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491 - используют для сверления мягкой и твердой древесины, картона. Изготавливают данное сверло по специальному стандарту из улучшенной стали, а резьбовое острие самозатягивается, поэтому оно сверлит значительно быстрее, по сравнению с обычными плоскофрезерными сверлами. Особенная геометрия режущих кромок и точная заточка острия позволяют производить чистое отверстие конкретного размера. Хвостовик шестигранный 1/4 дюйма.