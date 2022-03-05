Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491, 20x152 мм

Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.491 - используют для сверления мягкой и твердой древесины, картона. Изготавливают данное сверло по специальному стандарту из улучшенной стали, а резьбовое острие самозатягивается, поэтому оно сверлит значительно быстрее, по сравнению с обычными плоскофрезерными сверлами. Особенная геометрия режущих кромок и точная заточка острия позволяют производить чистое отверстие конкретного размера. Хвостовик шестигранный 1/4 дюйма.