Строительный фен Makita HG5012
Арт. Х12707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Технический фен Makita HG 5012 используется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафельной плитки, мастики и шпаклевки. Двухступенчатый регулятор температуры и скорости потока воздуха позволяет выбрать нужный режим в зависимости от выполняемой работы. Небольшой вес инструмента упрощает работу оператора.
Преимущества
- Двухпозиционный переключатель для регулировки температуры и скорости потока
- Небольшой вес
- Мощный двигатель для быстрой работы