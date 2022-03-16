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Строительный фен Makita HG5012
4.5
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Makita HG5012
    Арт. Х12707
    4.5
    2
    Строительный фен Makita HG5012
    Строительный фен Makita HG5012
    Строительный фен Makita HG5012
    Строительный фен Makita HG5012
    Строительный фен Makita HG5012
      Строительный фен Makita HG5012
      Строительный фен Makita HG5012
      Строительный фен Makita HG5012
      Строительный фен Makita HG5012
      Строительный фен Makita HG5012

      Строительный фен Makita HG5012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12707
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Технический фен Makita HG 5012 используется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафельной плитки, мастики и шпаклевки. Двухступенчатый регулятор температуры и скорости потока воздуха позволяет выбрать нужный режим в зависимости от выполняемой работы. Небольшой вес инструмента упрощает работу оператора.

        Преимущества

        • Двухпозиционный переключатель для регулировки температуры и скорости потока
        • Небольшой вес
        • Мощный двигатель для быстрой работы