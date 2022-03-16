Строительный фен Makita HG5012

Преимущества

Двухпозиционный переключатель для регулировки температуры и скорости потока

Небольшой вес

Мощный двигатель для быстрой работы

Технический фен Makita HG 5012 используется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафельной плитки, мастики и шпаклевки. Двухступенчатый регулятор температуры и скорости потока воздуха позволяет выбрать нужный режим в зависимости от выполняемой работы. Небольшой вес инструмента упрощает работу оператора.