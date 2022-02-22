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Строительный фен Makita HG551VK
5.0
2
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Makita HG551VK
    Арт. Х1272051
    5.0
    2
    Строительный фен Makita HG551VK
    Строительный фен Makita HG551VK
    Строительный фен Makita HG551VK
    Строительный фен Makita HG551VK
    Строительный фен Makita HG551VK
      Строительный фен Makita HG551VK
      Строительный фен Makita HG551VK
      Строительный фен Makita HG551VK
      Строительный фен Makita HG551VK
      Строительный фен Makita HG551VK

      Строительный фен Makita HG551VK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272051
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный фен Makita HG551VK предназначен для пайки, сварки и формовки твёрдых полимеров, а также для нагрева и удаления старых лакокрасочных покрытий с различных поверхностей. Термопистолет оснащен удобной рукояткой с резиновой вставкой для более комфортной работы. Поток воздуха регулируется от 250 до 500 л/мин при помощи специального переключателя.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.7 кг. снижает энергоемкость работы
        • Регулятор подачи воздуха и температуры позволяет подобрать оптимальный режим работы для выполнения различных работ
        • Двойная изоляция позволяет включать инструмент в незаземленные розетки