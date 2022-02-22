Преимущества

Малый вес - 0.7 кг. снижает энергоемкость работы

Регулятор подачи воздуха и температуры позволяет подобрать оптимальный режим работы для выполнения различных работ

Двойная изоляция позволяет включать инструмент в незаземленные розетки

Строительный фен Makita HG551VK предназначен для пайки, сварки и формовки твёрдых полимеров, а также для нагрева и удаления старых лакокрасочных покрытий с различных поверхностей. Термопистолет оснащен удобной рукояткой с резиновой вставкой для более комфортной работы. Поток воздуха регулируется от 250 до 500 л/мин при помощи специального переключателя.