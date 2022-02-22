Строительный фен Makita HG551VK
Арт. Х1272051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|1
- Строительный фен Makita HG551VK предназначен для пайки, сварки и формовки твёрдых полимеров, а также для нагрева и удаления старых лакокрасочных покрытий с различных поверхностей. Термопистолет оснащен удобной рукояткой с резиновой вставкой для более комфортной работы. Поток воздуха регулируется от 250 до 500 л/мин при помощи специального переключателя.
Преимущества
- Малый вес - 0.7 кг. снижает энергоемкость работы
- Регулятор подачи воздуха и температуры позволяет подобрать оптимальный режим работы для выполнения различных работ
- Двойная изоляция позволяет включать инструмент в незаземленные розетки