Строительный фен Makita HG651C

Преимущества

Защита двигателя от загрязнений, благодаря выгодному расположению вне зоны потока воздуха

Температура регулируется от 80 0 С до 650 0 С

С до 650 С Легкий и удобный инструмент

Проста в использовании и эксплуатации

Поставляется с практичным кейсом

Строительный фен Makita HG 651 C предназначена для работ, где необходимо продувание горячим воздухом, например для сушки или оттаивания изделий, стирания старой краски и др. Это инструмент мощностью 2 кВт, с потоком воздуха 200-550 л/мин и надежной двойной изоляцией, защищающей от ударов тока. Практичный кейс в комплекте.