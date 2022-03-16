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Строительный фен Makita HG651C
5.0
2
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Строительные фены
    Строительный фен Makita HG651C
    Арт. Х1272069
    5.0
    2
    Строительный фен Makita HG651C
    Строительный фен Makita HG651C
    Строительный фен Makita HG651C
    Строительный фен Makita HG651C
      Строительный фен Makita HG651C
      Строительный фен Makita HG651C
      Строительный фен Makita HG651C
      Строительный фен Makita HG651C

      Строительный фен Makita HG651C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272069
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Да
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный фен Makita HG 651 C предназначена для работ, где необходимо продувание горячим воздухом, например для сушки или оттаивания изделий, стирания старой краски и др. Это инструмент мощностью 2 кВт, с потоком воздуха 200-550 л/мин и надежной двойной изоляцией, защищающей от ударов тока. Практичный кейс в комплекте.

        Преимущества

        • Защита двигателя от загрязнений, благодаря выгодному расположению вне зоны потока воздуха
        • Температура регулируется от 800С до 650 0С
        • Легкий и удобный инструмент
        • Проста в использовании и эксплуатации
        • Поставляется с практичным кейсом