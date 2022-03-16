Строительный фен Makita HG651C
Арт. Х1272069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Да
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Вес, кг
|1
- Строительный фен Makita HG 651 C предназначена для работ, где необходимо продувание горячим воздухом, например для сушки или оттаивания изделий, стирания старой краски и др. Это инструмент мощностью 2 кВт, с потоком воздуха 200-550 л/мин и надежной двойной изоляцией, защищающей от ударов тока. Практичный кейс в комплекте.
Преимущества
- Защита двигателя от загрязнений, благодаря выгодному расположению вне зоны потока воздуха
- Температура регулируется от 800С до 650 0С
- Легкий и удобный инструмент
- Проста в использовании и эксплуатации
- Поставляется с практичным кейсом