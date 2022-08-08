Термопистолет Prorab 6302K

Преимущества

Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность;

Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений.

Фен PRORAB 6302 K предназначен для сушки различных материалов. Удобная клавиша включения / выключения позволяет не держать палец на ней постоянно, что снижает энергоемкость работы. Специальные воздушные отверстия защищают наиболее нагреваемые элементы двигателя от перегрева. Инструмент поставляется в кейсе, что упрощает транспортировку и хранение. Максимальная рабочая температура составляет 550