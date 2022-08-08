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Термопистолет Prorab 6302K
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термопистолет Prorab 6302K
    Арт. Х12782
    5.0
    1
    Термопистолет Prorab 6302K
    Термопистолет Prorab 6302K
    Термопистолет Prorab 6302K
    Термопистолет Prorab 6302K
    Термопистолет Prorab 6302K
      Термопистолет Prorab 6302K
      Термопистолет Prorab 6302K
      Термопистолет Prorab 6302K
      Термопистолет Prorab 6302K
      Термопистолет Prorab 6302K

      Термопистолет Prorab 6302K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12782
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дисплей
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фен PRORAB 6302 K предназначен для сушки различных материалов. Удобная клавиша включения / выключения позволяет не держать палец на ней постоянно, что снижает энергоемкость работы. Специальные воздушные отверстия защищают наиболее нагреваемые элементы двигателя от перегрева. Инструмент поставляется в кейсе, что упрощает транспортировку и хранение. Максимальная рабочая температура составляет 5500

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность;
        • Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений.