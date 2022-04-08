Строительный фен Steinel HG 2220 E

Преимущества

9 ступеней регулировки температурного режима

Качественный нагревательный элемент из керамики

Простая установка рабочих насадок

Широкая сфера применения термовоздуходувки STEINEL HG2220E 351700

Строительный фен STEINEL HG2220E 351700 оснащена качественным противопылевым фильтром для защиты внутренних элементов от загрязнения. Щеточный двигатель на 2200 Вт отличается стабильностью в работе. Модель конструктивно защищена от перегрева, что гарантирует ее долгий срок эксплуатации. Температура регулируется вращением дискового переключателя с делениями.