Строительный фен Steinel HG 2220 E
Арт. Х1272097
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2200
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Тип двигателя
|щеточный
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Регулировка температуры
|плавная
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Расход воздуха, л/мин (от скорости)
|150, 500
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Количество насадок в комплекте, шт
|Нет
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Вес, кг
|1
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Макс. температура нагрева, град
|630
- Строительный фен STEINEL HG2220E 351700 оснащена качественным противопылевым фильтром для защиты внутренних элементов от загрязнения. Щеточный двигатель на 2200 Вт отличается стабильностью в работе. Модель конструктивно защищена от перегрева, что гарантирует ее долгий срок эксплуатации. Температура регулируется вращением дискового переключателя с делениями.
Преимущества
- 9 ступеней регулировки температурного режима
- Качественный нагревательный элемент из керамики
- Простая установка рабочих насадок
- Широкая сфера применения термовоздуходувки STEINEL HG2220E 351700