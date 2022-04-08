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Строительный фен Steinel HG 2220 E
4.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный фен Steinel HG 2220 E
    Арт. Х1272097
    4.0
    1
    Строительный фен Steinel HG 2220 E
    Строительный фен Steinel HG 2220 E
    Строительный фен Steinel HG 2220 E
      Строительный фен Steinel HG 2220 E
      Строительный фен Steinel HG 2220 E
      Строительный фен Steinel HG 2220 E

      Строительный фен Steinel HG 2220 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272097
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Мощность, Вт
      		2200
      Тип двигателя
      		щеточный
      Регулировка температуры
      		плавная
      Расход воздуха, л/мин (от скорости)
      		150, 500
      Количество насадок в комплекте, шт
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Макс. температура нагрева, град
      		630
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный фен STEINEL HG2220E 351700 оснащена качественным противопылевым фильтром для защиты внутренних элементов от загрязнения. Щеточный двигатель на 2200 Вт отличается стабильностью в работе. Модель конструктивно защищена от перегрева, что гарантирует ее долгий срок эксплуатации. Температура регулируется вращением дискового переключателя с делениями.

        Преимущества

        • 9 ступеней регулировки температурного режима
        • Качественный нагревательный элемент из керамики
        • Простая установка рабочих насадок
        • Широкая сфера применения термовоздуходувки STEINEL HG2220E 351700