Термовоздуходувка STEINEL HL 1910E
Арт. Х1272074
Характеристики
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Производитель
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.85
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Термовоздуходувка Steinel HL 1910 E - это универсальный прибор, подходящий для использования в профессиональной среде. Такой инструмент имеет широкий спектр возможностей: очищать оконные рамы от застаревшей краски, отклеивать обои, герметизировать плиточные зазоры, отогревать автомобильные двигатели и примёрзшие тормозные колодки, паять, пластифицировать и многое другое.
Современная и высокопроизводительная модель с электронной регулировкой температуры от 50 до 600оС и трёхпозиционной регулировкой воздушного потока от 150 до 500 литров в минуту
Преимущества
- Высокая производительность - мощная модель подаёт горячий воздух со скоростью от 150/300/500 литров в минуту, в зависимости от выставленного режима
- Долгий срок службы - сетка воздухозаборника защищает двигатель термовоздуходувки Steinel HL 1910 E от попадания строительный пыли и других посторонних частиц;
- Электробезопасность - реле тепловой защиты оберегает нагревательный элемент от перегрева;
- Может работать в режиме сушки - подача холодного воздуха;
- Прочный обрезиненный кабель;
- Малый вес - 850 грамм;
- Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов;
- Три режима работы: 150л/мин - 50°C, 300л/мин - 50-600°C, 500л/мин - 50-600°C.