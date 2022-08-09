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Термовоздуходувка STEINEL HL 1910E
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Термовоздуходувка STEINEL HL 1910E
    Арт. Х1272074
    5.0
    1
    Термовоздуходувка STEINEL HL 1910E

      Термовоздуходувка STEINEL HL 1910E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272074
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.85
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термовоздуходувка Steinel HL 1910 E - это универсальный прибор, подходящий для использования в профессиональной среде. Такой инструмент имеет широкий спектр возможностей: очищать оконные рамы от застаревшей краски, отклеивать обои, герметизировать плиточные зазоры, отогревать автомобильные двигатели и примёрзшие тормозные колодки, паять, пластифицировать и многое другое.
        Современная и высокопроизводительная модель с электронной регулировкой температуры от 50 до 600оС и трёхпозиционной регулировкой воздушного потока от 150 до 500 литров в минуту

        Преимущества

        • Высокая производительность - мощная модель подаёт горячий воздух со скоростью от 150/300/500 литров в минуту, в зависимости от выставленного режима
        • Долгий срок службы - сетка воздухозаборника защищает двигатель термовоздуходувки Steinel HL 1910 E от попадания строительный пыли и других посторонних частиц;
        • Электробезопасность - реле тепловой защиты оберегает нагревательный элемент от перегрева;
        • Может работать в режиме сушки - подача холодного воздуха;
        • Прочный обрезиненный кабель;
        • Малый вес - 850 грамм;
        • Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов;
        • Три режима работы: 150л/мин - 50°C, 300л/мин - 50-600°C, 500л/мин - 50-600°C.