Термовоздуходувка STEINEL HL 1910E

Преимущества

Высокая производительность - мощная модель подаёт горячий воздух со скоростью от 150/300/500 литров в минуту, в зависимости от выставленного режима

Долгий срок службы - сетка воздухозаборника защищает двигатель термовоздуходувки Steinel HL 1910 E от попадания строительный пыли и других посторонних частиц;

Электробезопасность - реле тепловой защиты оберегает нагревательный элемент от перегрева;

Может работать в режиме сушки - подача холодного воздуха;

Прочный обрезиненный кабель;

Малый вес - 850 грамм;

Время нагрева: 1 секунда на каждые 10 градусов;

Три режима работы: 150л/мин - 50°C, 300л/мин - 50-600°C, 500л/мин - 50-600°C.

Термовоздуходувка Steinel HL 1910 E - это универсальный прибор, подходящий для использования в профессиональной среде. Такой инструмент имеет широкий спектр возможностей: очищать оконные рамы от застаревшей краски, отклеивать обои, герметизировать плиточные зазоры, отогревать автомобильные двигатели и примёрзшие тормозные колодки, паять, пластифицировать и многое другое.Современная и высокопроизводительная модель с электронной регулировкой температуры от 50 до 600оС и трёхпозиционной регулировкой воздушного потока от 150 до 500 литров в минуту