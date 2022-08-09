Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм

Циркулярная пила Triton TA235CSL TR201781 имеет лазерный указатель, что позволяет выполнять точный рез. Передняя рукоятка обеспечивает надежный хват и удобное управление. Световой индикатор показывает, что инструмент подключен к сети. Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены.

Преимущества