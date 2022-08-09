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Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
    Арт. jet_13079
    5.0
    1
    Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
    Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
    Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
      Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
      Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
      Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм

      Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_13079
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австралия
      Мощность, Вт
      		2300
      Габариты, мм
      		270х470х305
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная пила Triton TA235CSL TR201781 имеет лазерный указатель, что позволяет выполнять точный рез. Передняя рукоятка обеспечивает надежный хват и удобное управление. Световой индикатор показывает, что инструмент подключен к сети. Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены.

        Преимущества

        • Неоновый индкатор питания
        • Реечный механизм регулировки высоты
        • Передняя скобовидная рукоятка - для надежного хвата и удобного управления
        • Максимальная глубина обработки: 82 мм
        • Диапазон регулировки угла: 0 - 45°
        • Зубьев/сегментов на дюйм: 40, зубья из карбида вольфрамa