Triton TA235CSL Прецизионная циркулярная пила 235 мм
Арт. jet_13079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австралия
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Мощность, Вт
|2300
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Габариты, мм
|270х470х305
Циркулярная пила Triton TA235CSL TR201781 имеет лазерный указатель, что позволяет выполнять точный рез. Передняя рукоятка обеспечивает надежный хват и удобное управление. Световой индикатор показывает, что инструмент подключен к сети. Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены.
Преимущества
- Неоновый индкатор питания
- Реечный механизм регулировки высоты
- Передняя скобовидная рукоятка - для надежного хвата и удобного управления
- Максимальная глубина обработки: 82 мм
- Диапазон регулировки угла: 0 - 45°
- Зубьев/сегментов на дюйм: 40, зубья из карбида вольфрамa