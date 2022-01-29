Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
Арт. 9013634154
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|0.15
|
Количество предметов, шт
|1
- Удлинитель MATRIX 704955 применяется для сверления отверстий значительной глубины в древесине с помощью перовых сверл диаметром 16-40 мм. Имеет шестигранный хвостовик 7.3 мм.
Преимущества
- Предназначен для увеличения длины перовых сверл диаметром 16–40 мм
- Изготовлен из углеродистой стали
- Имеет шестигранное посадочное отверстие с двумя поперечными крепежными винтами для надежной фиксации хвостовиков перовых сверл
- Хвостовик удлинителя также имеет шестигранную форму, что предотвращает поворот сверла в патроне дрели