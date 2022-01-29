Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)

Преимущества

Предназначен для увеличения длины перовых сверл диаметром 16–40 мм

Изготовлен из углеродистой стали

Имеет шестигранное посадочное отверстие с двумя поперечными крепежными винтами для надежной фиксации хвостовиков перовых сверл

Хвостовик удлинителя также имеет шестигранную форму, что предотвращает поворот сверла в патроне дрели

Удлинитель MATRIX 704955 применяется для сверления отверстий значительной глубины в древесине с помощью перовых сверл диаметром 16-40 мм. Имеет шестигранный хвостовик 7.3 мм.