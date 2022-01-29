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Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
5.0
2
290 ₽
Удлинители для сверла
    Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
    Арт. 9013634154
    5.0
    2
    Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
    Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
    Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
    Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
      Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
      Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
      Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)
      Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)

      Удлинитель для перьевых сверл Matrix 704955 (300 мм)

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9013634154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.15
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель MATRIX 704955 применяется для сверления отверстий значительной глубины в древесине с помощью перовых сверл диаметром 16-40 мм. Имеет шестигранный хвостовик 7.3 мм.

        Преимущества

        • Предназначен для увеличения длины перовых сверл диаметром 16–40 мм
        • Изготовлен из углеродистой стали
        • Имеет шестигранное посадочное отверстие с двумя поперечными крепежными винтами для надежной фиксации хвостовиков перовых сверл
        • Хвостовик удлинителя также имеет шестигранную форму, что предотвращает поворот сверла в патроне дрели