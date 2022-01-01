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Футорка Valtec 1 1/2"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0806
530 ₽
Футорки латунные
  • Персональная скидка
Футорка Valtec 1 1/2"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0806
Арт. X1691386169
Футорка Valtec 1 1/2"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0806
  • Персональная скидка

Футорка Valtec 1 1/2"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0806

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530 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691386169

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
футорка
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
530 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Футорка VALTEC — латунное переходное устройство с никелированной резьбой и шестигранной головкой. Изделие производства Италии используется для монтажа трубопровода систем водоснабжения и отопления разного типоразмера. Также футорка применяется для соединения и ремонта труб разного диаметра. Резьба трубно-цилиндрического типа имеет наружные и внутренние грани, которые могут закручиваться на резьбу конического типа. Вместе с футоркой при необходимости можно купить в Leroy Merlin пластиковые заглушки.

    Преимущества

    • Качественный материал
    • Оптимальный типоразмер
    • Надежность