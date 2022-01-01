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Вороток Г-образный OMBRA, 1/2" DR, 365 мм, S25H414
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Воротки
    Вороток Г-образный OMBRA, 1/2" DR, 365 мм, S25H414
    Арт. jonnesway_6214
    Вороток Г-образный OMBRA, 1/2" DR, 365 мм, S25H414

      Вороток Г-образный OMBRA, 1/2" DR, 365 мм, S25H414

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6214

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		365
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вороток Г-образный является самым простым и часто самым удобным приводом, позволяющим передавать высокие крутящие моменты. Другое его название "угловая рукоятка". Изготавливается из хромованадиевой стали. Вороток S25H414 с размером привода 1/2"DR снабжен присоединительными квадратами с обеих сторон, что позволяет обходиться без удлинителя.