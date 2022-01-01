Вороток Г-образный OMBRA, 1/2" DR, 365 мм, S25H414
Арт. jonnesway_6214
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|365
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Вес, кг
|1
Вороток Г-образный является самым простым и часто самым удобным приводом, позволяющим передавать высокие крутящие моменты. Другое его название "угловая рукоятка". Изготавливается из хромованадиевой стали. Вороток S25H414 с размером привода 1/2"DR снабжен присоединительными квадратами с обеих сторон, что позволяет обходиться без удлинителя.