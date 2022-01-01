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Вороток Т-образный OMBRA, 1/4"DR, 120 мм, 261406
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Воротки
    Вороток Т-образный OMBRA, 1/4"DR, 120 мм, 261406
    Арт. ombratools_2504
    Вороток Т-образный OMBRA, 1/4"DR, 120 мм, 261406

      Вороток Т-образный OMBRA, 1/4"DR, 120 мм, 261406

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2504

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		120
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Один из самых распространенных типов привода. Состоит из стержня и скользящего элемента с присоединительным квадратом. Сочетает в себе удобство пользования с возможностью приложения высоких крутящих моментов. Вороток изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3122, соответствует ГОСТ 25601-83, имеет зеркальное, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.