Вороток Т-образный OMBRA, 1/4"DR, 120 мм, 261406
Арт. ombratools_2504
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|120
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Покрытие
|хромоникелевое
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Один из самых распространенных типов привода. Состоит из стержня и скользящего элемента с присоединительным квадратом. Сочетает в себе удобство пользования с возможностью приложения высоких крутящих моментов. Вороток изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3122, соответствует ГОСТ 25601-83, имеет зеркальное, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.