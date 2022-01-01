Вороток Т-образный OMBRA, 1/4"DR, 120 мм, 261406

Один из самых распространенных типов привода. Состоит из стержня и скользящего элемента с присоединительным квадратом. Сочетает в себе удобство пользования с возможностью приложения высоких крутящих моментов. Вороток изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3122, соответствует ГОСТ 25601-83, имеет зеркальное, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.