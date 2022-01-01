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Вороток Г-образный OMBRA 1/2"DR, 300 мм, 241212
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Воротки
    Вороток Г-образный OMBRA 1/2"DR, 300 мм, 241212
    Арт. ombratools_2514
    Вороток Г-образный OMBRA 1/2"DR, 300 мм, 241212

      Вороток Г-образный OMBRA 1/2"DR, 300 мм, 241212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2514

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		300
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Самый простой и часто, самый удобный привод, позволяющий передавать высокие крутящие моменты на крепеж. Другое его название "угловая рукоятка". Изготавливается из хромованадиевой стали в соответствии с ГОСТ 25601-83, имеет зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.