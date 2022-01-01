Вороток Г-образный OMBRA 1/2"DR, 300 мм, 241212
Арт. ombratools_2514
Характеристики
|
Производитель
|
Длина, мм
|300
|
Материал
|хромованадиевая сталь
|
Покрытие
|хромоникелевое
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
Самый простой и часто, самый удобный привод, позволяющий передавать высокие крутящие моменты на крепеж. Другое его название "угловая рукоятка". Изготавливается из хромованадиевой стали в соответствии с ГОСТ 25601-83, имеет зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.