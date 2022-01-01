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Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 600 мм, 251224
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Воротки
    Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 600 мм, 251224
    Арт. ombratools_2509
    Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 600 мм, 251224

      Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 600 мм, 251224

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2509

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		600
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Изделие, часто называемое "срывной вороток", из-за применения его в качестве инструмента для приложения краткосрочной динамической нагрузки (рывка). Рукоятка, за счет своей упругости гасит обратную связь при применении воротка c высокими статическими моментами, что может привести к повреждению крепежа или самого инструмента. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122, соответствуют ГОСТ 25601-83, имеют зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие. Присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения.