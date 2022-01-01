Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 600 мм, 251224

Изделие, часто называемое "срывной вороток", из-за применения его в качестве инструмента для приложения краткосрочной динамической нагрузки (рывка). Рукоятка, за счет своей упругости гасит обратную связь при применении воротка c высокими статическими моментами, что может привести к повреждению крепежа или самого инструмента. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122, соответствуют ГОСТ 25601-83, имеют зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие. Присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения.