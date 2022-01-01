Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 375 мм, 251215

Во многих ситуациях вороток более удобен, чем Т- и Г-образные воротки и превосходят их, благодаря большей длине рукоятки, по возможности приложения высоких крутящих моментов. Выполненные из специально подготовленной стали присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122, соответствуют ГОСТ 25601-83, имеют зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.