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Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 375 мм, 251215
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Воротки
    Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 375 мм, 251215
    Арт. ombratools_2508
    Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 375 мм, 251215

      Вороток шарнирный OMBRA, 1/2”DR, 375 мм, 251215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2508

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		375
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Во многих ситуациях вороток более удобен, чем Т- и Г-образные воротки и превосходят их, благодаря большей длине рукоятки, по возможности приложения высоких крутящих моментов. Выполненные из специально подготовленной стали присоединительные квадраты легко меняются на новые в случае износа или повреждения. Изделия изготавливаются из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3122, соответствуют ГОСТ 25601-83, имеют зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.